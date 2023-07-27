HABER: BEYZA BETÜL CİHAN

Dünyanın her bir yerinden Türkiye IDEF'23 fuarına katılan ülkeler fuardan nasıl büyülendiklerini kendi basın araçlarından dile getiriyor. Katarlı “Gulf Times” gazetesi IDEF'23 hakkında “Türk ve dünya savunma sanayii firmalarının geliştirdiği ileri teknoloji ve sistemlerin sergilendiği, dünyanın en önemli fuarlarından biri” dedi ve Katar heyeti olarak fuarda yer aldıklarını bildirdi. Dubai merkezli “Zawya”, Birleşik Arap Emirlikleri’nden öncelikle fuarda Türkiye ile işbirliğinin artırılmasının hedeflendiğini ve kendisavunma şirketlerinin kara, deniz ve hava harbi için ürettikleri son teknolojileri IDEF’23’te sergileyeceklerini ifade etti. Hong Kong merkezli “South China Morning Post” gazetesi, Çin savunma sanayisinin uluslararası pazar payını genişletmek için Türkiye’de üretim kurma seçeneklerini araştırdığını ve onlarca Çinli firmanın İstanbul’daki fuara katıldığını bildirdi. Bunun yanı sıra ABD merkezli “Defense News” ise haberinde IDEF’23’e 74 Çinli firmanın katıldığını belirterek ve Çin’in fuarda Türk firmalarla anlaşmalar yaparak önemli bir performans sergilemesinin beklendiğine de yer verdi.