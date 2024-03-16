Haber: Funda Akosman
Mücevher sektörünün önde gelen tasarımcılarından biri olan Hanzade Topaloğlu, zirveye sadece iş hayatıyla değil, müziğiyle de damga vurdu.
Konuşmasını bitirdikten sonra ulu önder Mustafa Kemal Atatürk için yazıp bestelediği 'ŞAHESER’ isimli eseri seslendiren Hanzade, ayakta alkışlandı. Sanatçı, yoğun talep üzerine şarkıyı ikinci kez okudu.
Hanzade Topaloğlu, yaptığı konuşmada "Bugün bir Türk Cumhuriyet kadını olarak iş dünyasında yer alabiliyorsam, oy kullanabiliyorsam, haklarıma sahip çıkabiliyorsam, ilmin ve irfanın yolunda ilerliyorsam; bu; fikirleriyle, vizyonuyla, erdemiyle bu topraklara gelmiş en büyük cevher Mustafa Kemal Atatürk ve O’nun Türk kadınına verdiği değer sayesindedir. O, hiç görmeden sevdiğim; Hayatım boyunca, attığım her adımda, İlime, bilime, sanata verdiği değerle paha biçilemez değerimdir, yolu yolumdur. Ruhu gönlümüzde şad olsun" sözlerine yer verdi.
ŞAHESER ( MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ) - Akrostiş
Mavilerin en güzelini hiç görmeden sevdik biz
Ufku gören o gözlerin kapanmışlar göremedik
Sarıymış saçların güneşten bile, ruhun gibi ışıktan
Teşekkür ederiz olmasan bile, varlığımız aydınlığından
Anlatılmaz yaşanır asaletin
Farkın yürümek üstüne esaretin
Adını her andığımda yüreğimde senden gelen cesaretim
Kendimi bildim bileli
Emanetin varlığımdan ileri
Mucizesin düşen bu toprağa
Ardında nesiller sevginle ebedi
Liderliğin Dünya'daki timsali
Asırlardan beri tek sensin
Tebessümle yaklaşmayı
Aşk ile savaşmayı senden öğrendim Tacını tahtını gönüllerden alan
Üşürsen üstünü örter cennet vatan
Ruhu kalbimizde en yüze yerde yatan Kimse sen gibi ölümsüz olmadı Atam.