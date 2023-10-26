Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya, kurumun öz kaynaklarıyla birçok projeyi hayata geçirdiğini fakat kurum dışından birçok kişinin bunlardan haberi olmadığını söyledi.

Sahip oldukları veri madenini ve geliştirdikleri projeleri daha çok anlatmak zorunda olduklarını vurgulayan Çetinkaya, bakanlıkların proje ve faaliyetlerinin takip edilmesi, belirlenmiş göstergelere ilişkin ülke sıralamasının izlenmesi ile vatandaşın kamu hizmetlerinden memnuniyetinin ölçülmesini hedefleyerek Kamu Karar Destek Sistemi'ni geliştirdiklerini ifade etti.

Çetinkaya, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşları için merkezi bir veri erişim ve paylaşım ekosistemi oluşturmak amacıyla Elektronik Veri Araştırma Merkezini de tasarladıklarını dile getirerek, "Ulusal düzeyde hangi kurumun, hangi uluslararası kuruluşa, ne zaman, ne tür bilgiler gönderdiğinin gerektiğinde raporlama yapılabilecek şekilde kayıt ve kontrol altına alınmasını bu sistemle yapıyoruz." diye konuştu.

100 yılın göstergeleri derlendi

Kurumun önemine dikkati çeken Çetinkaya, "TÜİK, Cumhuriyet tarihinin önemli kurumları arasında yer alıyor. İstatistiklerle Cumhuriyet'imizin 100 yıldaki gelişimini kamuoyuna aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, çalışmalar arasında "100 Yılın Göstergeleri” yayınının da yer aldığına işaret ederek, yayını hazırladıktan sonra ilk olarak Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki ilgili birimlere ilettiklerini ve içerikten istifade ettiklerine dair geri dönüşler aldıklarını anlattı.

Çalışmanın ülke için hayırlı olması dileğinde bulunan Çetinkaya, "Farklı bir ölçekle, farklı bir perspektifle yüzyıllık bir ölçeği dikkate alarak hazırlanmış bir çalışma." dedi.

Öte yandan, Kurumun "100. Yıl Göstergeleri" kitabı Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar uzanan zaman serisi ve sahip olduğu zengin içerik, tablo ve grafiklerle hazırlandı.

Nüfus, hayati istatistikler, iş gücü, sanayi ve iş istatistikleri, tarım, enerji, dış ticaret, fiyat ve endeksler ile ulusal hesaplar başta olmak üzere sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardan 22 bölümden oluşan kitap, Cumhuriyet dönemi için önemli bir başvuru niteliği taşıyor. Yaklaşık 900 sayfadan oluşan yayına ilişkin infografikler, TÜİK sosyal medya hesaplarından da paylaşılacak.