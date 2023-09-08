Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 düştü. Endeks, Temmuz 2022'e kıyasla gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,1, yakıtlarda yüzde 34,3 azaldı, imalat sanayisinde ise (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 artış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 15,7 geriledi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,8, yakıtlarda yüzde 41,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 24,2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,6 düştü.

İhracat miktar endeksi arttı

İhracat miktar endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 arttı. Endeks, aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 47,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9, yakıtlarda yüzde 17,9 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,7 yükseldi.

İthalat miktar endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 31 arttı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 42,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,9, yakıtlarda yüzde 10,8, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 39,8 yükseliş kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, haziranda 158,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 6,8 azalarak temmuzda 147,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Temmuz 2022'de 143,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,1 artışla bu yılın aynı ayında 144,1'e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, haziranda 126,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 8,5 artarak temmuzda 137,4'e çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Temmuz 2022'de 121,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 20,5 artarak temmuzda 146,2 olarak kayıtlara geçti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Temmuz 2022'de 77,1 olarak kaydedilen dış ticaret haddi, 12,5 puan artışla bu yılın temmuz ayında 89,6'ya çıktı.

AA