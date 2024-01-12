Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TÜİK, "Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi"nin işlevsel hale gelmesiyle grid detayında nüfus istatistiklerini üretti.

Böylece, idari yapı değişikliklerinden (il/ilçe/belediye/köy kuruluşu, kaldırılışı, bölünmesi, idari bağlılık veya sınır değişiklikleri) etkilenmeyen yıllar itibarıyla karşılaştırılabilir nüfus istatistikleri ortaya konulmuş oldu.

Her bir kare alan 1 kilometrekare (grid) olarak belirlenirken, bu ayrımda toplam nüfus, kadın-erkek oranı, yaş kırılımı, okur-yazarlık oranı ve ortalama eğitim süresi bilgileri paylaşıldı.

Grid Düzeyinde Nüfus İstatistikleri'ne "https://cip.tuik.gov.tr/" Coğrafi İstatistik Portalı'ndan ulaşılabiliyor.

Aynı detayda "Sosyoekonomik Seviye" bilgisinin üretilmesi çalışmaları da devam ediyor, bunun yakın zamanda yayınlanması planlanıyor.