İZMİR (AA) -Buca ilçesindeki Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kurul, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda selamlama konuşması yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, genel kurulun hayırlı olmasını temenni ederek, göreve gelen yöneticileri tebrik etti.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise TÜGVA'nın 81 il, 571 ilçede faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük gençlik hareketine dönüştüğünü ifade etti.

Bu anlamda emek sarf eden yönetici ve gençlere teşekkürlerini ileten Beşinci, şunları kaydetti:

"Türkiye Gençlik Vakfı kurulduğu ilk günden beri merkezine gençleri alarak mücadelesinde insaniyeti, hakkaniyeti, ahlakiyeti önceleyen en değerli vakıflarımızdan bir tanesi olmuştur. Ümmet, millet büyük Türkiye mücadelesi olmuştur. Davası, tek başına çıktığı yolda iki milyar Müslüman'a ulaşan peygamber efendimizin davası olmuştur. İstanbul'u fetheden, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'in davası olmuştur. Ve 'Dünya beşten büyüktür' diyerek ülkeye değil, dünyaya muhalif olan Recep Tayyip Erdoğan davası olmuştur. Ve muhakkak davamızın sahibi Allah'tır. Çalışmamız, fikrimiz, düşüncemiz, gecemiz, gündüzümüz onadır. Onun rızası bize kafidir. Eren Bülbül kardeşimizi unutmayacağız. Yasin Börü'yü unutmayacağız. Kudüs'te her gün ölen genç kardeşimizi unutmayacağız. 15 Temmuz'u asla unutmayacağız."

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da TÜGVA'nın tüm zorluklara rağmen, güzel işler yaparak en güçlü genç teşkilatlardan bir tanesi haline geldiğini ifade etti.

Birilerinin gençleri alçakça istismar etmeye çalıştığını, TÜGVA'nın ise bunlara karşı bir duruş sergilediğini aktaran İnan, "İnşallah hep beraber yaşlımızla, büyüklerimizle, akademisyenlerimizle tüm enerjimize sahip çıkarak, gençliğimize önem vermeye ve gençlik çalışmalarımızı daha öteye taşımaya devam edeceğiz." dedi.

İnan, gelecek yıl gerçekleştirilecek yerel seçimleri hatırlatarak, bu anlamda gençlerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Genel kurulda AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve eski TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Mesut Öndeş de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından divan başkanlığını İsmail Mazman'ın yaptığı seçimli genel kurulda Yiğit Aslanata, TÜGVA İzmir İl Temsilcisi oldu.