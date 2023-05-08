HABER: DİNÇER KARACALAR



İlhan Şeşen’i ve şarkılarını çocukluğundan beri çok seven Tuğba Ünal, şarkının sahibiyle tanışınca ve sanat yolculuğunda desteğini de görünce en sevdiği şarkısı olan “Sensiz Olmaz” ı okumak ve kendi sesinden armağan etmek istedi.



Söz ve bestesi usta sanatçı İlhan Şeşen’e ait olan şarkının yeni akustik düzenlemesi aranjör Veysel Lekesizgöz’e ait. Tuğba Ünal’ın sahne performansını sergilediği, Bülent Akçiçek yönetmenliğinde çekilen sade ve şık klip DMC etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

