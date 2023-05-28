Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi Türkiye genelinde sona erdi. Oylarını kullanan ünlü isimler de sandık başından paylaşımlar yaptı. Şarkıcı Tuğba Ekinci de oy vermeye giderken yaptığı kombin ve sözleriyle adından söz ettirdi.

Tuğba Ekinci, oy kullanmaya kamuflaj desenli kıyafetiyle gitti. Yasak olmasına rağmen kabine telefonla girerek video çeken Tuğba Ekinci, Erdoğan'a oy verdiğini ilan etti. Ekinci o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

HABER: MERVE ELÇİ