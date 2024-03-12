Eskişehir

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesinde 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, haftayla ilgili faaliyetlerin en büyüğünü, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan TÜBİTAK Kampüsü'ndeki festival alanında oluşturduklarını söyledi.

3 gün boyunca alanda olduklarını ve gençlerin, çocukların, teknoloji meraklılarının hayallerini nasıl dönüştürebileceklerini görme imkanı sunduklarını belirten Mandal, şöyle devam etti:

"Bu ne demek? İMECE Uydusu'nu 15 Nisan 2023'te gönderdik. Bu çocuklarımız bu uyduların maketlerini yapıyorlar. Orada bir zaman, emek ayırıyorlar, bilgileniyorlar. Yine 'Eskişehir-5000' tip elektrikli lokomotifimiz, bunun maketini yapıyorlar. Amacımız şu; bu çocuğumuz, gencimiz akşam evine giderken bunu alıp gitsin. Karşısına koyduğu zaman düşünecek, 'Bugün bunu mühendisler, araştırmacılar yapabiliyorsa ben bundan daha iyisini yapmak için adayım' diye."

Mandal, Bilim ve Teknoloji Haftası'nda, gençlerin teknolojinin kullanıcısı ve bağımlısı olmaktan çok teknolojinin hem ülke hem de insanlık için tasarlayıcısı, geliştiricisi ve üretici olmalarını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Bu durumun hızlı bir şekilde yayıldığını dile getiren Mandal, "TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'yle 2018 yılından itibaren tüm Türkiye'de inanılmaz bir şekilde teknoloji bağımlılığından teknoloji tasarlayıcılığı ve geliştiriciliğine doğru bir dönüşüm var. Bu ülkemiz ve insanlık için bir kazanç. Onlara vermeye çalıştığımız; heyecan ve sorumluluk. Birini tek başına verdiğiniz zaman yetmez." diye konuştu.

"49 şehirde 111 bilim söyleşisi gerçekleşiyor"

Prof. Dr. Mandal, Türkiye genelinde yerleşik 25 Bilim Merkezinin bulunduğunu dile getirdi.

Bu merkezlerde 14 Mart'a kadar etkileşim, faaliyet ve atölyelerin süreceğini aktaran Mandal, "Ankara'da Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde (SAGE), yine Ankara'da Uzay Enstitümüzde devam ediyor. 49 şehirde 111 bilim söyleşisi gerçekleşiyor. Belki herkesin bir gündemi var. Bilim ve Teknoloji Haftası'nda çocuklarımızın, gençlerimizin bu heyecanını gördükçe mutlu oluyorum. Bizzat şahit oluyorum; aynısını değil daha iyisini yapabilme noktasında gençlerdeki, çocuklarımızdaki heyecanı görmek, bizim bu haftayı niye yaptığımızın güzel bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Kadın araştırmacıların kendileri için değerli olduğunu anlatan Mandal, TÜBİTAK'ın 6 bin çalışanından 3'te 1'inin kadınlardan oluştuğu bilgisini verdi.

Mandal, kadınları araştırmacı olmasının ötesinde karar verme, değerlendirme süreçlerine, yönetsel süreçlere daha fazla dahil edebilmek için çalıştıklarını belirtti.

Geçen hafta Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde 55. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması'nı gerçekleştirdiklerini anımsatan Mandal, sözlerini şöyle tamamladı:

"23 bin projede, 37 bin lise öğrencimiz vardı. Bu öğrencilerimizin yüzde 57'si kız öğrencilerimiz. Bu tesadüfi değil. Gerçekten kız öğrencilerimizin, kadın araştırmacılarımızın ne kadar hızlı ilerlediğini görüyorum. Yine burslarımıza baktığımız zaman, kadın araştırmacılarımızın oranı erkeklerin üzerinde. Projelerimize, proje yürütücülerimize baktığımız zaman da yüzde 40'lara, yüzde 50'ye çıkacağız inşallah artık ama sayı gittikçe artıyor. İhtiyaç duyulan bir gelişim alanı ve bunu da rahatlıkla söyleyebiliyorum. Kadın araştırmacılarımız daha fazla değerlendirici ve yönetsel süreçlerde görebilmemiz lazım. Kadınlarımızdaki bu hızlı gelişimi, araştırma projelerine dahil olma, proje yapma, yürütme deneyimini çok pozitif görüyorum. Daha fazla onlara güvenerek ve arkalarında durarak, yönetsel görevlerde daha fazla fırsat vermemiz lazım. Kurumum da bu noktada kendisine bu sorumluluğu alan bir kurum olarak gereğini yapmak için çaba gösteriyor."