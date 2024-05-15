Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlenen "EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi", İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) başladı.

"Girişim Ekosistemimizde Birlikte Başaracağız" başlıklı panelin oturum başkanlığını yapan Mandal, "2024 yılının ilk çeyreğinde ön kuluçka aşamasında en fazla yatırım yapılan ülke Türkiye. Bu gerçekten ülkemizdeki girişim eko sisteminin canlılığının heyecanını gösteriyor. Bu anlamda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Daha yani çok bir hafta içerisinde paylaşılan bir bilgiydi. Dolayısıyla onu bir paylaşmak istedim." açıklamasında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve RS Research Kurucu Ortağı Prof. Dr. Rana Sanyal ise laboratuvarda bir şeyleri karıştıran yeni malzeme yapan organik kimyager olduğunu söyledi.

Sanyal, "Bu yaptığım yeni malzemeleri de hep ilaç alanında çalıştım. İlaç ve insanlığın da insan hayatına bir fark oluştursun diye uğraştık. Kimyasal molekülün en sonunda ilaca gitmesi için gerekli adımları yapmak için gerekiyordu. Bunları yapmayı başardım. Ekosistemin içerisinde olmayan bir takım parçaları bir araya getirmeyi başardım. Bunlar olmasaydı şu anda yaptığımız şeyler mümkün olmazdı." yorumunu yaptı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Entekno Firma Kurucusu Prof. Dr. Ender Suvacı da "Tek müşteriniz varsa ve o müşteri ürün almayı durdurursa zor durumda kalırsınız bizim de başımıza bu geldi. Siemens ürettiğimiz prototiplerden memnun ama dedi ki; 'biz bunu daha sonra pazara açarız'. Tabii zor günler başladı." diye konuştu.

Suvacı, ilk yatırımı Siemens'ten aldıklarını ancak perdenin arkasındaki diğer yatırımcılarının TÜBİTAK olduğunu söyledi.

Procenne Teknoloji A.Ş Kurucu ve CTO'su Mehmet Selçuk Yayan, Procenne olarak 2022 yılında 9 milyon dolar yatırım aldıklarını bildirdi.

Yayan, "Yeni yatırım turlarımız için görüşmelerimiz devam ediyor. Dolayısıyla geldiğimiz nokta bir nebze anlamında gideceğimiz yolun farkındayız teknoloji olarak da Faz-1'i tamamladık." dedi.

Küresel Uzay Sektörünün Geleceği panelinin oturum başkanlığını Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kıraç yaptı.

Oturuma TUA Yönetim Kurulu Üyesi ve Deltav Üst Yöneticisi (CEO) Doç Dr. Arif Karabeyoğlu, İTÜ Bilgisayar Bölümü Başkanı Prof. Dr. Burak Berk Üstündağ katıldı.