Jüri heyeti; Prof.Dr. Emre Burçkin başkanlığında Doç.Dr.Sinem Derindere Kösedağ, YMM Bahri Olgun, YMM Eser Sevinç, SMMM Aslı Hanife Kahraman, SMMM Hıdır Daştan, YMM Sinan Arslan’dan oluştu.

Ödül gecesi müzik dinletisi ile başlayıp TÜBADEF Genel Başkanı Bahri Olgun’un konuşmaları ile devam etti.Başkan Olgun denetimin önemini vurgulayarak, Bağımsız Denetimin muhasebe mesleğinin geleceği olduğunu, ülkenin; vergi, ekonomi, hukuk, adalet sistemleri içinde önemli sorunlar olduğunu, çözümünde mesleki camia olarak etkin olabileceklerini ifade etti.Bahri Olgun’dan sonra Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Hasan Özçelik söz alarak özellikle Sürdürülebilirlik ve Standartlar konusunda açıklamalarda bulundu.

Başarı ödüllerinin verilmesi kararlaştırılan isimler 

Yılın STK’ları olarak 

Mesleki STK - Hatay SMMM Odası 
Sosyal  STK - Hayvan Hakları Koruma Derneği 

Yılın Ekonomi Yazarları

Dr. YMM - Nedim TÜRKMEN 
YMM - Talha APAK 

Yaşam Boyu Onur Ödülü  
Dr - İ.Veysi Seviğ 

Genç Başarı Ödülü 

SMMM - Enescan Çelik  (Bursa)   
SMMM - Seçil Yüksel (Diyarbakır) 

Eğitime Katkı Ödülü 

Dr.YMM - Ercan İsmail Ünal 
 
Meleğe Katkı Ödülü
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Tüketici derneklerinden "para puan" uyarısı Tüketici derneklerinden "para puan" uyarısı

Ödül alanlar arasında Hayvan Hakları Koruma Derneği’nin 100 yılı aşkın süredir faaliyette olduğu ve  başkanının Birgül Rona olması dikkat çekerken, Yılın Ekonomi Yazarı Nedim Türkmen ülke ekonomisi 
ve vergisel yapısı ile ilgili diğer ödül alanlar da kendi alanları ile ilgili  açıklamalarda bulundu. 
Gece ; ödüllerin verilmesini takiben müzik dinletisi ile sona erdi.  