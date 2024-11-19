Jüri heyeti; Prof.Dr. Emre Burçkin başkanlığında Doç.Dr.Sinem Derindere Kösedağ, YMM Bahri Olgun, YMM Eser Sevinç, SMMM Aslı Hanife Kahraman, SMMM Hıdır Daştan, YMM Sinan Arslan’dan oluştu.

Ödül gecesi müzik dinletisi ile başlayıp TÜBADEF Genel Başkanı Bahri Olgun’un konuşmaları ile devam etti.Başkan Olgun denetimin önemini vurgulayarak, Bağımsız Denetimin muhasebe mesleğinin geleceği olduğunu, ülkenin; vergi, ekonomi, hukuk, adalet sistemleri içinde önemli sorunlar olduğunu, çözümünde mesleki camia olarak etkin olabileceklerini ifade etti.Bahri Olgun’dan sonra Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Hasan Özçelik söz alarak özellikle Sürdürülebilirlik ve Standartlar konusunda açıklamalarda bulundu.

Başarı ödüllerinin verilmesi kararlaştırılan isimler

Yılın STK’ları olarak

Mesleki STK - Hatay SMMM Odası

Sosyal STK - Hayvan Hakları Koruma Derneği

Yılın Ekonomi Yazarları

Dr. YMM - Nedim TÜRKMEN

YMM - Talha APAK

Yaşam Boyu Onur Ödülü

Dr - İ.Veysi Seviğ

Genç Başarı Ödülü

SMMM - Enescan Çelik (Bursa)

SMMM - Seçil Yüksel (Diyarbakır)

Eğitime Katkı Ödülü

Dr.YMM - Ercan İsmail Ünal



Meleğe Katkı Ödülü

Uyumsoft

Ödül alanlar arasında Hayvan Hakları Koruma Derneği’nin 100 yılı aşkın süredir faaliyette olduğu ve başkanının Birgül Rona olması dikkat çekerken, Yılın Ekonomi Yazarı Nedim Türkmen ülke ekonomisi

ve vergisel yapısı ile ilgili diğer ödül alanlar da kendi alanları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gece ; ödüllerin verilmesini takiben müzik dinletisi ile sona erdi.