Ankara

TÜBA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, asli görevleri arasında toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak, genç bilim insanlarını teşvik etmek olan TÜBA, 2021'de ihdas ettiği TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nin TEKNOFEST'in öncelikli alanları özelinde hazırlanan, tüm alanlarda yetişmiş nitelikli insan kaynağını artırmak amacıyla bilim insanlarını ödüllendirmeye devam ediyor.

Teknoloji ve tasarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, sağlık, tarım ve ekoloji teknolojileri ve biyoteknoloji ile Milli Teknoloji Hamlesi'nin uluslararası ilişkiler, kalkınma politikaları, eğitim yaklaşımları, güvenlik politikaları konularını içeren doktora tezlerini teşvik etmek, desteklemek ve onurlandırmak üzere ulusal düzeyde uygulamaya konan ödül programına başvurular, bireyselin yanı sıra TÜBA üyeleri ile YÖK, TÜBİTAK, TÜSEB ve üniversite rektörlükleri tarafından da gerçekleştirilebiliyor.

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'ne 2024 yılı için "www.t3kys.com" adresi üzerinden yapılacak başvurular, yoğun talep üzerine 31 Mart'a kadar uzatıldı.

Program kapsamında birinci olana 75 bin lira, ikinciye 60 bin lira ve üçüncüye ise 50 bin lira ödül verilecek.