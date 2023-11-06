TTF'den yapılan açıklamaya göre inşaatı devam eden TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nin toprak kortlarında düzenlenen turnuvada, 18-65 yaş arasındaki 398 sporcu, 27 farklı kategoride yarıştı.
Dereceye giren sporculara ödüllerini TTF Başkanı Cengiz Durmuş takdim etti.
Kategorilere göre birinci olan sporcular şöyle:
Erkek yeni başlayan: Şakir Yiğit
Kadın yeni başlayan: Dilber Yüce
Erkek 18+: Ertuğrul Burak Sabuncu
Kadın 30+:Begüm Selen Yıldız
Erkek 30+: Ali Saçıkara
Kadın 35+: Rabia Nurhan Dündar
Erkek 35+: Serkan Çayırlı
Kadın 40+: Aylin Mine Kasapoğlu
Erkek 40+: Nasrettin Yıldız
Kadın 45+: Kadriye Kaderoğlu
Erkek 45+: Mustafa Savran
Kadın 50+: Havva Yonca Doyan
Erkek 50+: Turgay Soysal
Kadın 55+: Hatice Pamukçu
Erkek 55+: Günhan Kemal Şahinoğlu
Erkek 60+: Beytullah Aldemir
Erkek 65+: Sırrı Dinçer
Çift erkekler 30+: Muhammed Kefeli-Bilal Emektar
Çift kadınlar 40+: Aylin Mine Kasapoğlu-Beril Hamzaoğlu
Çift erkekler 40+: Deniz Türkmen-Tuna Boylu
Çift kadınlar 45+: Pınar Açıldı-Nihan Güngör
Çift erkekler 45+: İrem Tatlı/Engin Sarı
Çift kadınlar 50+: Elvan Yurtçu Bozgül-Hülya Saygılı
Çift erkekler 50+: Turgay Soysal-Hasan Kaan Göker
Çift kadınlar 55+: Nagihan Ümit-Bahar Akgün
Çift erkekler 55+: Bora Gökçer-Erdal Öztürk
Çift erkekler 60+: Özcan Arıklı-Sırrı DinçerKaynak: AA