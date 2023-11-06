TTF'den yapılan açıklamaya göre inşaatı devam eden TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nin toprak kortlarında düzenlenen turnuvada, 18-65 yaş arasındaki 398 sporcu, 27 farklı kategoride yarıştı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini TTF Başkanı Cengiz Durmuş takdim etti.

Kategorilere göre birinci olan sporcular şöyle:

Erkek yeni başlayan: Şakir Yiğit

Kadın yeni başlayan: Dilber Yüce

Erkek 18+: Ertuğrul Burak Sabuncu

Kadın 30+:Begüm Selen Yıldız

Erkek 30+: Ali Saçıkara

Kadın 35+: Rabia Nurhan Dündar

Erkek 35+: Serkan Çayırlı

Kadın 40+: Aylin Mine Kasapoğlu

Erkek 40+: Nasrettin Yıldız

Kadın 45+: Kadriye Kaderoğlu

Erkek 45+: Mustafa Savran

Kadın 50+: Havva Yonca Doyan

Erkek 50+: Turgay Soysal

Kadın 55+: Hatice Pamukçu

Erkek 55+: Günhan Kemal Şahinoğlu

Erkek 60+: Beytullah Aldemir

Erkek 65+: Sırrı Dinçer

Çift erkekler 30+: Muhammed Kefeli-Bilal Emektar

Çift kadınlar 40+: Aylin Mine Kasapoğlu-Beril Hamzaoğlu

Çift erkekler 40+: Deniz Türkmen-Tuna Boylu

Çift kadınlar 45+: Pınar Açıldı-Nihan Güngör

Çift erkekler 45+: İrem Tatlı/Engin Sarı

Çift kadınlar 50+: Elvan Yurtçu Bozgül-Hülya Saygılı

Çift erkekler 50+: Turgay Soysal-Hasan Kaan Göker

Çift kadınlar 55+: Nagihan Ümit-Bahar Akgün

Çift erkekler 55+: Bora Gökçer-Erdal Öztürk

Çift erkekler 60+: Özcan Arıklı-Sırrı Dinçer