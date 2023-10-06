ANKARA AA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Vakıfta, genel müdür olarak atanan Topçu, görevini Genel Müdür Vekili Sadık Piyade'den devraldı.

TSKGV Genel Müdürlüğü'ndeki törene, TSKGV Yönetim Kurulu Başkanı olan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı.

Özgeçmişi

Üniversite eğitiminin ardından ABD’ye giderek çeşitli şirketlerde yöneticilik yapan ve ardından Türkiye'ye dönüp kamuda önemli görevler üstlenen Bilal Topçu, 2018 yılından bu yana Teknopark İstanbul'un Genel Müdürlüğünü sürdürüyordu.

Teknopark İstanbul Genel Müdürlüğü döneminde, savunma sanayii şirketleri Aselsan, Roketsan, TUSAŞ ve STM başta olmak üzere 500’ün üzerinde AR-GE firmasının etkin şekilde faaliyet göstermesinde büyük rol oynayan Topçu, söz konusu dönemde, Oruç Reis Araştırma Gemisi, Milgem (Milli Gemi), Denizaltı Kaşif Robotu, TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi, Delta-V Hibrit Roket Motoru ve Altay Ana Muharebe Tankı Güç Grubu gibi projelerin hayata geçirilmesine öncülük etti.

Göreve başladığı 2018'de Teknopark İstanbul'da 4 bin olan AR-GE mühendisi sayısı 9 binin üzerine çıkarken, 3 bin çok özel milli proje AR-GE takımı tarafından tamamlandı.

Teknopark İstanbul, üniversiteler ve AR-GE mühendisleri ile işbirliği içinde, sayıları 500'ü geçen AR-GE firmasıyla projeleri hayata geçirdi.