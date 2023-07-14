Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 'Onaylanmış Bilim Temelli Sera Gazı Emisyonları Azaltım Hedeflerini' duyurarak yeni bir uygulamaya daha imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB'nin Net-Sıfır olma yolunda, Bilim Temelli Hedefler girişimi (SBTi: Science Based Targets initiatives) kılavuzlarına uyumlu olarak hesapladığı emisyon azaltım hedefleri SBTi tarafından onaylandı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) bankacılık modelinin merkezine alan ve bu doğrultuda SKA odaklı finansman, çevre ve iklim özellikli olmak üzere portföy ağırlık hedeflerini açıklayan TSKB, önceki yıllarda Bilim Temelli Hedefler girişiminde finans sektörüne yönelik kılavuzların yayınlanmasıyla birlikte emisyon hedeflerini açıklayacağına yönelik taahhütte bulunmuştu.

Banka şimdi de iç operasyonlardan kaynaklı doğrudan emisyonlar (Kapsam 1), tedarik edilen enerji kaynaklı dolaylı emisyonlar (Kapsam 2) ve kredi portföyü kaynaklı emisyonlar (Kapsam 3) olmak üzere sera gazı emisyonlarına yönelik hedeflerini doğrulatarak kamuoyuna duyurdu.

IPCC tarafından yapılan çalışmalarda yer alan iklim değişikliğini 1,5 derece ile sınırlı tutma senaryoları ile uyumlu olan Kapsam 1 sera gazı emisyonlarını 2021 baz yılından 2035'e kadar yüzde 63 oranında azaltmayı taahhüt eden TSKB, aynı zamanda Kapsam 2 emisyonları için 2035'e kadar her yıl yüzde 100 yenilenebilir enerji tedarik etme sözü veriyor.

2021'den bu yana karbon yoğun sektörler için Kapsam 3 emisyonlarını hesaplayan ve denetime tabi tutan TSKB, bu alanda yine baz yıl olarak seçilen 2021 yılı itibarıyla toplam aktiflerinin yüzde 53’üne denk gelen kredi ve yatırım portföyü kaynaklı emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. Bu hedef Bankanın toplam kredi ve yatırım kredileri portföyünün yüzde 70’ini kapsıyor.

- 'Düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde finans sektörü kritik bir rol oynuyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, iklim risklerini kredi süreçlerine entegre ettiklerini, iklim riskleri değerlendirme modeli ile riskleri tahsis aşamasında ölçtüklerini bildirdi.

Kredi portföyünün iklim değişikliğinden kaynaklanan fiziksel ve geçiş risklerini oluşturdukları sektörel ısı haritaları ile sürekli takip ettiklerini belirterek, 'İklim risklerine yönelik sayısallaşma çalışmalarında da derinleşiyoruz. Ayrıca, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'ndan (SKDM) etkilenecek sektörlerdeki müşterilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımıza, tüm faaliyet kollarımızla ve sistematik bir yaklaşımla karbon emisyonlarını azaltmaları için gereken desteği sağlıyoruz. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi tarafından kurulan Net-Sıfır Bankacılık Birliği imzacılığımızla kredi ve yatırım portföyümüzü 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi taahhüt ettik. Bu taahhüttün önemli bir adımı olarak kredi ve yatırım portföyümüzün yüzde 70’ini kapsayan bilim temelli hedeflerimizi de bugün kamuoyu ile buluşturuyoruz.' ifadelerini kullandı.

İklimle mücadelenin başarısı için entegre ve çok boyutlu bir yaklaşım gerektiğinin altını çizen Bilgiç, şunları kaydetti:

'Düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde finans sektörü kritik bir rol oynuyor. TSKB olarak iklim odaklı yol haritamız, bu yöndeki yapılanmamız ve tüm iş ortaklarımızla kurduğumuz değer zinciriyle Türkiye'nin yeşil dönüşümünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Ülkemizin Ulusal Katkı Beyanı ve iklim stratejisi doğrultusunda oluşturulan ve geniş bir paydaş temsili olan çalışma gruplarının yanı sıra BM Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Global Compact ve yönetim kurulu üyesi olduğumuz Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü (IDFC) gibi uluslararası platformlarda da aktif katkılar sağlıyoruz. Kalkınma finansmanı kurumlarından sağladığımız sürdürülebilirlik temalı orta ve uzun vadeli kaynakların yanı sıra 73 yıllık uzmanlığımızdan güç alan danışmanlık kasımızla Türkiye'nin Net Sıfır hedefinde yön veren etkili bir paydaş olmaya devam edeceğiz.'

Bilim Temelli Hedefler girişimi, CDP, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve WWF tarafından 2015'de Paris'te düzenlenen COP 21 sonrası kuruldu. Paris Anlaşması'nın küresel ısınmayı sanayi öncesine göre 2 derecenin oldukça altında tutmak ve mümkünse 1,5 derece ile sınırlamak için gerekli sera gazı emisyon azaltım hedeflerinin iklim bilimine uygun olarak belirlenmesini amaçlayan SBTi, yayınladığı sektörel kılavuzlarla kurumlara iklim yol haritalarının oluşturulması yönünde rehberlik ediyor.

TSKB’nin portföy odaklı bilim temelli sera gazı emisyonları hedefleri şu şekilde:

Elektrik üretimi proje finansmanı portföyünden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının 2035'e kadar 2021 baz yılına göre kWh başına yüzde 85,6 azaltılması. Kurumsal kredi portföyünde bulunan ticari gayrimenkul sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının 2035'e kadar 2021 baz yılına göre metrekare başına yüzde 71 azaltılması. Kurumsal kredi portföyünde yer alan elektrik üretim sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının 2035'e kadar 2021 baz yılına göre kWh başına yüzde 85,7 azaltılması.

Diğer uzun vadeli kurumsal krediler portföyünün baz yıl 2021'deki Kapsam 1+2 portföy sıcaklık skoru olan 3,2 dereceden 2027'ye kadar 2,74 dereceye Kapsam 1+2+3 portföy sıcaklığı skorunun ise 3,2 derecen 2,82 dereceye getirilmesi. Özel sektör tahvilleri portföyünün baz yıl 2021'deki Kapsam 1+2 portföy sıcaklık skoru olan 2,57 santigrat dereceden 2027'ye kadar 2,31 santigrat dereceden Kapsam 1+2+3 portföy sıcaklığı skorunun ise 2,86 dereceden 2027'ye kadar 2,59 dereceye getirilmesi.

AA