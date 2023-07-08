Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Alcas Metal'e, öz tüketimleri için yapmayı planladıkları güneş enerjisi santrali (GES) projelerinin finansmanı kapsamında ilk etapta 200 milyon liralık uzun vadeli kredi verecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, iş birliğine ilişkin iyi niyet anlaşması, Alcas Metal Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Yılmaz, Alcas Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Barış Bedir ile TSKB Kurumsal Bankacılık Satış Müdürü Volkan Karaben tarafından imzalandı.

TSKB, Alcas Metal'e ilk etapta 200 milyon lira tutarında uzun vadeli kredi sağlayacak, ayrıca şirkete kurmayı planladıkları yeni panel ve batarya fabrikası yatırımına ilişkin sürdürülebilirlik alanında danışmanlık hizmetleri de sunmayı planlıyor.

GES projeleri ile 4 bin 882 hanenin elektrik tüketimine denk bir enerji üretimi sağlayacak olan Alcas Metal, aynı zamanda yılda 9 bin 575 ton karbondioksit azaltılmasına katkıda bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Kurumsal Bankacılık Satış Müdürü Volkan Karaben, düşük karbonlu ekonomiye geçişte banka olarak önemli rol oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

'2000'li yılların başından bu yana finanse ettiğimiz yenilenebilir enerji yatırımları Türkiye'nin bu alandaki kurulu gücünün yüzde 15'ini temsil ediyor. Alcas Metal ile imzaladığımız bu iyi niyet anlaşması ile ülkemizin güneş enerjisi kapasitesine ve bankacılık modelimizin merkezine koyduğumuz sürdürülebilir kalkınma amaçlarına çok yönlü katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz.'

AA