İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, platform için bu akşam Beykoz Kundura Fabrikası'nda tanıtım programı düzenlenecek. TRT 2'de canlı yayınlanacak program, 20.00'den itibaren izlenebilecek.

Birçok içeriğin sunulacağı platformda, yüksek kaliteli yayın, alt yazı ve dublaj seçenekleri bulunacak.

Tanıtımda markanın ismi, logosu, içerikleri, platformun üyelik detayları ve yayın hayatına başlayacağı tarih açıklanacak.

Orijinal içeriklerle meraklıların karşısına çıkmaya hazırlanan platformda aksiyondan komediye, tarihi dramadan animasyona kadar birçok içerik yer alacak.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın ev sahipliğini yapacağı tanıtım programında, sanat, sinema, siyaset, spor, iş ve reklam dünyasından birçok ünlü isim de yer alacak.

AA