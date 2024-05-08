İstanbul

Maslak'taki tabii ofisinde yapılan kutlamada konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Muadil uluslararası platformların her biri, belli bir değer setini ve belli bir yaşam tarzını dayatmak üzerine hareket ediyor. Biz izleyicimize, ebeveynlerimize, gençlerimize, temiz, kaliteli, güvenilir bir içerik gerçekleştiriyoruz." dedi.

Sobacı, tabii içerikleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkün" söylemine de katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak ve tabii'yi kurarak şunu söylüyoruz, 'dijital alanda da adil bir dünya mümkün'. tabii projesini yaşama geçirerek ahlaki bir sorumluluğu gerçekleştirip, Türkiye'de de toplumsal dokumuzu korumak namına ve dünyaya da bir mesaj verme adına aslında milli ve manevi değerlerimizi ihraç eder pozisyona geldik. Dolayısıyla küresel kültürel transfer süreçlerini artık tek yönlü değil, çift yönlü bir hale getiren projeye imza atmış olduk. Çünkü biz dizilerimizi tüm dünyaya satıyoruz."

TRT dizilerinin şu anda 45 dilde 100'den fazla ülkeye satıldığını aktaran Sobacı, "Birkaç ay içerisinde TRT'yi Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası bir markası haline getireceğiz. tabii projesi sadece TRT'nin değildir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir projesidir. Buradaki her bir arkadaşımız Türkiye'ye çok büyük katkılar sunmaktadır. Bir marka kazandırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tabii'deki orijinal içerikler, Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Arapça ve Urduca olmak üzere 5 dilde izleyicilerine sunuluyor. Şu anda 30'un üzerinde orijinal yapımın izlenebildiği platforma ses getirecek yeni orijinal yapımların eklenmesi, yakın gelecekte tüm içerik ve uygulamaların daha fazla sayıda pazara açılması planlanıyor.