İstanbul

Usta sanatçı konserde "Danny Boy", "Someday My Prince Will Come", "Two For The Road", "When I Fell In Love", "Feelin' Good", "Paris", "Halllelujah" ve "Wonderful World" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumladı.

Konserde sanatçıya, Lee Pearson, Dan Chmielinski, Leonardo Amuedo, Andy Ezrin, Chad LB ve Anastasiia Mazurok'tan oluşan orkestra eşlik etti. Vokallerde ise Sy Smith ile John Splithoff yer aldı.

Müzik dünyasının en çok satan çağdaş caz trompet sanatçılarından Botti, konserde yaptığı konuşmada, Harbiye Açıkhava'da 2001'de Sting'in orkestrasında sahneye çıktığını hatırlatarak, "İyi akşamlar İstanbul. Yeniden bu muhteşem şehrinizde bulunmak çok güzel. Yılda 250 kadar konser vermek üzere yollarda olan bir turne müzisyeni olarak diyebilirim ki, bazen bütün konser salonları birbirinin benzeri gibi görünüyor. Bununla birlikte bugün burada sahneye çıktım ve şunu fark ettim; 24 yıl önce de Sting ile birlikte, onun orkestrasında yine bu sahnedeydim. Bu muhteşem bir his." dedi.

JRO Yatırım ana sponsorluğunda gerçekleşen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 2,5 saat süren etkinliğin sonunda tüm izleyicileri sahne önüne davet eden sanatçı, Devrim isimli bir dinleyicisine "Wonderful World" şarkısını söyletti.

Müzik dünyasının en çok satan çağdaş caz trompet sanatçılarından Botti, kariyeri boyunca Sting, Paul Simon, Barbra Streisand ve Lady Gaga ile aynı sahneyi paylaştı.

Çok sayıda altın ve platin plak kazanan sanatçı, dünyaca ünlü orkestralarla prestijli sahnelerde konserler verdi.

Sanatçı, 41 konserlik dünya turnesinin İstanbul ayağından sonra Dubai, Paris ve Londra'da sahne alacak.