TRT'den yapılan açıklamaya göre, 80 yaşındaki Pınar, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

İstanbul'da 1944'te dünyaya gelen Pınar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 1969'da TRT Ankara Televizyonunda prodüktör kadrosuyla göreve başladı.

Pınar, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Menekşeli Vadi, Tütün Zamanı ve İğde Güzeli gibi çok sayıda drama ile belgeselde prodüktörlük ve yönetmenlik yaptı.

Uzun yıllar TRT adına Almanya için Türkiye'den Mektup Var, Fransa için Mozaik programlarını hazırlayan Pınar, Ankara Üniversitesi Basın ve Yayın Yüksek Okulunda "TV Teknikleri" dersleri verdi.

TRT'de pek çok uluslararası eğitim çalışmasına katılan ve TRT'de son olarak Birinci Dünya Savaşı ve Unutulan Savaş Kore belgeseline imza atan Pınar, 2009'da emekliye ayrıldı.

Pınar, saat 14.45'te Ankara Karşıyaka Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda ebediyete uğurlanacak.