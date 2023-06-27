ANKARA - TRT, Kurban Bayramı için hazırladığı özel yayınları televizyon ve radyo kanallarında izleyici ve dinleyiciyle buluşturacak.

“Bayram Namazı” yayını TRT 1’de

Ankara Akseki Camii’nden canlı yayınlanacak olan “Bayram Namazı” programı 28 Haziran Çarşamba günü saat 05.30’da ortak yayınla TRT 1 ve TRT Türk’te ekranlara gelecek.

TRT 1’de ekrana geldiği ilk günden bu yana gönüllerde taht kuran, yayınlandığı tüm bölümlerde adını zirveye yazdıran dizi Gönül Dağı, izleyicilerine bayram coşkusu yaşatacak. Kurban Bayramı’nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü TRT 1 ekranlarına gelecek olan “Gönül Dağı Kurban 2” ve “Gönül Dağı Kurban” filmleri art arda saat 22.40 ve 23.00’te izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkartacak.

TRT 2’den bayrama özel konserler

İzmir Senfoni Orkestrası Şef Kutay Maktay yönetiminde, Türk müziğimizi evrensel boyutta armonilerle harmanlayan Arpanatolia grubu ile 30 Haziran Cumartesi günü saat 19.45’te TRT 2 ekranında aynı sahneyi paylaşacak.

Denizli’deki Laodikeia Antik Kenti’nin açılışının kutlandığı “Laodikeia Antik Kenti Batı Tiyatrosu Açılış Konseri”, şef Oğuzhan Balcı yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde, solistler Dilek Türkan, Derya Türkan ve Serkan Mesut Halili ile 1 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’de TRT 2 ekranlarında olacak.

Hindistan’ın uzak bir köyünde yaşayan 9 yaşındaki Samay’ın hayatında ilk kez film ile tanışması ve büyülenmesiyle gelişen olayların anlatıldığı Chhello Show ‘’Bir Zamanlar Sinema’’ 1 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30’da TRT 2’de izleyiciyle buluşacak.

HABER: MERVE ELÇİ