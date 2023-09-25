İSTANBUL AA- TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Mevlit Gecesi Özel" programı yarın 19.00'da TRT 1 ve TRT Radyo 1'de canlı yayınlanacak.

Tarihçi ve sosyolog Dr. Coşkun Yılmaz ile Prof. Dr. Mehmet İpşirli, akademisyen, şair ve yazar Bilal Kemikli'nin konuk olacağı Tarih Söyleşileri programında "Mevlit ve Süleyman Çelebi" konulu söyleşi yapacak. Program yarın 19.45'te TRT 2'de izlenebilecek.

Konya Tasavvuf Müziği Korosu ve Çukurova Senfoni Orkestrası, yarın 19.00'da TRT Müzik'te özel bir yayın gerçekleştirecek.

TRT Türk'te, televizyonda ilk kez "Mevlit Kandili Avrupa" programı izleyiciyle buluşacak. Türklerin yoğun yaşadığı Avrupa şehirlerinde, kandilin anlamına dair röportajların sunulacağı program, yarın 20.00'de yayınlanacak.

"O Geldi" isimli yapım da televizyonda ilk kez TRT Türk'te izlenebilecek. Deprem bölgesindeki şehirlerde naat, ilahi, Salavat-ı Şerif, Delailü'l Hayrat ve Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin okunacağı yayın, 22.00'de ekranda olacak.