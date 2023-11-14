Istanbul

TRT World'den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve bağımsızlık öyküsünün aktarılacağı 6 bölümlük belgesel serisinin ilk bölümü yarın 17.30'da izleyiciyle buluşacak.

KKTC ile ilgili özel röportajlar ve detaylı anlatımlar yer alacak

Belgesel için siyasetçiler, eski devlet başkanları, bakanlar, diplomatlar, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nden (AB) yetkililer, tarihçiler, mücahitler, gaziler ve görgü tanıklarından oluşan yaklaşık 50 isimle röportaj yapıldı. Röportaj yapılan isimler arasında eski BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Alvaro de Soto, eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski KKTC Cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Derviş Eroğlu'nun yanı sıra Serdar Denktaş ve Keti Klerides yer aldı.

Belgesel çekimleri ve röportajlar KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Yunanistan, Fransa, İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk direnişinin başladığı Erenköy’de bugüne kadar yapılmamış detaylı anlatımlara yer verildi, BM denetimindeki ara bölgede de özel röportajlara imza atıldı.

Erenköy'de, 1964'te gerçekleşen direnişe katılan Mücahit Ahmet Yıldırım ile hayattaki son Bereketçi mücahit Fadıl Elmasoğlu, belgeselin ikinci bölümü için yapılan çekimlere katıldı.

Rumlar tarafından işkence ile şehit edilen pilot Binbaşı Cengiz Topel'in hazin hikayesi de görgü tanıklarının gözünden anlatıldı.

TRT World Kanal Koordinatörü Bora Bayraktar, Zümrüt Sönmez, Naim Öngören, Güray Ervin, Hilmi Yaşa, Kenan Şakar ve Fatih Kibar’dan oluşan ekip tarafından hazırlanan belgesel “Nefret Tohumları”, “Direniş”, “Atilla Harekatı”, “Diplomatik Savaş”, “Annan Planı” ve “Bir Ada İki Devlet” başlıklı bölümlerle izleyiciyle buluşacak.