İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar birçok ülkeden 8 bin 500'den fazla konuk ve 651 konuşmacıyı bir araya getiren, bu yıl 7'ncisi düzenlenecek TRT World Forum, dünyanın farklı coğrafyalarından akademisyen, siyasetçi, sivil toplum çalışanı, düşünce kuruluşu uzmanı, bürokrat ve gazeteciden oluşan 153 konuşmacıyı buluşturacak.

Dünyada medya sektöründe yapılan en büyük forumlardan olan TRT World Forum ile dünya gündeminin nabzını tutmak, küresel sorunlara çözüm önerileri getirmek ve farklı fikirlerin tartışılabilmesine zemin oluşturmak amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinliğin açılışına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bazı bakanların da foruma katılarak, önemli konu başlıklarında açıklamalar yapması bekleniyor.

TRT World Forum'daki açık oturum başlıkları arasında, "Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Sistem Kurucu Bir Aktör Olarak Türkiye", "İsrail'in Gazze Savaşı: İnsani Kriz ve Barış Beklentileri", "Jeopolitiğin Geri Dönüşü: Yeni Yüzyılda Rekabetler ve Yeniden İttifaklar", "Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı: Zorluklar ve Fırsatlar", "Küresel Ekonomiyi Yeniden Şekillendirmek", "Çok Bilmiş Yapay Zeka: Yaratıcı Potansiyel mi, Yıkıcı Musibet mi?", "Bölünmüş/Birleşmiş Milletler: Etkin Çok Taraflılık İçin Çalışmak", "İnsanlığı Güçlendirmek: Sosyal Krizlerin ve Eşitsizliklerin Ele Alınması", "Gıda, Su ve Enerji Güvenliğinin Kritik Bağlantısı" yer alıyor.

Etkinlikteki açık oturumlarda, eski Ürdün Başbakanı Awn Shawkat Al-Khasawneh, eski İskoçya Başbakanı Alex Salmond, eski Portekiz Avrupa Bakanı Dr. Bruno Maçaes, eski Katar İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Dr. Hessa bint Sultan Al Jaber, eski Meksika Dışişleri Bakanı Jorge Castaneda, eski Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Dr. Evarist Bartolo, CeSPI Türkiye Gözlemevi Direktörü Valeria Giannotta, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Dr. Riyad H. Mansour, Dünya Ekonomik Forumu Genel Müdürü Mirek Dusek, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü Michael Spindelegger ve BM Dünya Gıda Programı Türkiye Temsilcisi Stephen Cahill gibi uluslararası arenada tanınan birçok isim konuşmacı olacak.