İstanbul

TRT World Citizen tarafından düzenlenen "Humanitarian Film Festival"ine (İnsani Film Festivali) ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Sinemanın gücünü küresel insani meselelere odaklayan TRT World Citizen Humanitarian Film Festival için başvurular başladı." duyurusunu yaptı.

Sobacı, paylaşımında ayrıca "Türkiye'den dünyaya insanlık adına bir idrak kapısı aralayan festivalimiz için son başvuru tarihi 17 Mayıs." ifadesini kullandı.

İzleyici ve sektör profesyonellerini bir araya getiren festivale ilişkin detaylı bilgiye "www.worldcitizenfilmfestival.com" adresinden ulaşılabilir.