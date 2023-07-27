İSTANBUL AA- Özdilek Park AVM Cinetime'da gerçekleştirilen galaya TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, TRT 1 Kanal Koordinatörü Şaban Şikar, senarist Ahmet Ercan, yapımcı Ahmet Erdal ve davetliler katıldı.

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, yaptığı açıklamada, bu yılki TRT ortak yapımı beşinci animasyon sinema filminin TRT Çocuk ve TRT Sinema işbirliğiyle izleyicinin beğenisine sunulduğunu söyledi.

Geçen yıl da 7 sinema filminin vizyona girdiğini belirten Durmuşoğlu, "İnşallah bu film de öncekiler gibi yüz binlerce çocuğa ulaşır. TRT Çocuk ekranındaki hassasiyetleri sinemada da devam ettiriyoruz. Çocuk gelişim uzmanları, içerik editörleri, çocuk psikologları, filmin her karesini, her satırını tabiri caizse kılı kırk yararak izliyorlar ve hatalı, çocukları yanlış yönlendirecek veya ebeveynleri rahatsız edecek hiçbir şey olmasın diye çalışıyorlar." dedi.

Durmuşoğlu, izleyicilerin salondan hem güvenli hem de mutlu, eğlenceli ve güzel bir içerik izlemiş olarak ayrılacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sinemanın yaşaması gerekiyor, bu çok kıymetli. Yerli animasyonun da yaşaması gerekiyor ki çocuklarımıza gerçekten kendi içeriklerimizi sunabilelim. Bu düşüncelerin yanına bir de çocuklarıyla beraber güzel vakit geçirebilecekleri olgusunu katarlarsa bence gelmeleri için güzel sebepler var. Bunu harmanlasınlar ve 28 Temmuz'dan itibaren inşallah tüm Türkiye'deki salonlarda bizi yalnız bırakmasınlar."

"Filmin sürükleyici bir hikayesi var"

Senarist Ahmet Ercan ise tasarımını Ahmet Erdal ile birlikte yaptıkları projeyi artık çocukları gibi gördüklerini söyledi.

Ercan, TRT Çocuk'ta çizgi dizi olarak başlayan yapımın birinci sinema filminin 2019'da vizyona girdiğini hatırlatarak, ikincisinin ise sürükleyici bir hikayesi olduğunu anlattı.

Filmin hikayesine değinen Ercan, "Çocuklar bir fantastik dünyaya düşüyorlar ve bu dünyadan eve dönmeye çalışıyorlar. Birinci film de aslında diziden çok ayrı değildi, hatta yarım kalmış hikayenin devamı şeklindeydi. Ama bu ikinci sinema filmi tamamen bu hikayenin dışında." diye konuştu.

Ercan, filmin "Bulmaca Kulesi"nden eve dönüş konusunu anlattığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Döneceklerken bir şeyler ters gidiyor, bazı şeyler tehlikeye giriyor ve tekrar Bulmaca Kulesi için bir şeyler yapmaları gerekiyor. Bitmemiş işleri var, işlerini bitince de bu sefer eve dönüyorlar. Burası aslında metaverse gibi bir dünya ve orada birçok hikaye düşündük. Hatta üçüncü filmin de senaryosu hazır şu anda, Robotlar Şehri diye, tekrar geri dönüp hikaye devam edecek."

Mert, Aslı ve Can'ın birbirinden farklı karakterler olduğunu, fakat üçünün de bilimle yakından ilgili olduklarına işaret eden Ahmet Ercan, "Bilimle ilgilenen bu üç çocuk karakter, diğer çocuklara rol model oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Ercan, animasyonda takım çalışmasının öneminin ve bulmacalar aslında teorik bilgilerin gerçek hayatta nasıl kullanılabileceğini gösterdiğinin de işlendiğini aktararak, "Filmin geniş bir izleyici kitlesi var. Bütün çocuklar gelsin." dedi.

Gala gösterimine gelen çocuklar, kendileri için hazırlanan etkinliklerde eğlenceli vakit geçirdi. Ayrıca galaya katılan minik izleyiciler, aileleri ve filmin ekibi filmin afişi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Film hakkında

"Bulmaca Kulesi" serisinin ikinci sinema filmi olan "Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş" ile çocuklarda arkadaşlık, birlikte çalışma ve takım ruhu gibi kazanımların geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Senaryosunu Ahmet Ercan'ın kaleme aldığı, yapımcılığını Ahmet Erdal'ın yaptığı filmin yönetmenliğini iki isim birlikte üstleniyor.

Uzman psikologlar, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlanan film, bu yıl vizyona giren TRT ortak yapımı beşinci animasyon film olma özelliğini taşıyor.

Filmin konusu şöyle:

"TRT Çocuk'un sevilen kahramanları Mert, Aslı ve Can bir kaza sonucu Bulmaca Kulesi'ne düşer. Eve dönmeleri için bazı kayıp kitapları bulmaları gerekir. Üç yakın arkadaş, bulmacaları çözüp tüm kayıp kitapları bulur. Eve dönmeye hazırlanan kahramanlar, Bulmaca Kulesi'nin koruyucusu Lugaz Usta'yı içine düştüğü durumdan kurtarmak için bu fikirden vazgeçip plan yapmaya koyulur. Mert, Lugaz Usta'yı kurtarmaya çalışırken ekipten ayrılır ancak girmeleri gereken hazine odasına ulaşabilmeleri için takım çalışması yapacakları bir bulmaca çözmeleri gerekir."

Yapım, 28 Temmuz'da vizyona girecek.