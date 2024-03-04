Ankara

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT, sahip olduğu değerleri ve birikimi gençlerle paylaşıp hayallerini gerçekleştirmelerine destek oluyor.

Bu yıl onuncusu düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması, geleceğin medyasını şekillendirecek bireyleri yenilikçi, kaliteli ve farklı içerik üretmeye teşvik etmeyi, özgün düşünceleri ödüllendirmeyi ve gençleri nitelikli ürünler ortaya çıkarma konusunda desteklemeyi amaçlıyor.

Yarışmaya Radyo Yayıncılığı, Görsel Yayıncılık, Dijital Yayıncılık ve İletişim Kampanyası alanlarında 12 farklı kategoride başvuru yapılabilecek.

Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, hazırladıkları eserlerle istedikleri kategorilerde yarışmaya katılabilecek.

İletişim Kampanyası kategorisinde bu yılın teması "60. Yılda TRT"

Yarışmanın İletişim Kampanyası kategorisi 2024 yılı teması "60. Yılda TRT" olarak belirlendi.

Bu sene, TRT 60. yılını, "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması" ise 10. yılını kutlayacak.

TRT'yi kuruluşunun 60. yılında yayıncılık ekseninde farklılaştıracak, zengin mirasını ve vizyonunu vurgulayacak bir iletişim kampanyasının hazırlanması bekleniyor.

Yarışmaya bu kategoride 360 derece iletişim stratejisi ile hazırlanmış kamu yararı taşıyan iletişim kampanyasıyla katılım sağlanabilecek. Hazırlanacak eserlerde Türkiye'nin iletişim serüveninin TRT markası bağlamında ele alınması isteniyor.

Son başvuru 5 Temmuz

Öğrenciler 5 Temmuz 2024'e kadar başvuru sistemine giriş yaparak eserlerini "www.trtgeleceginiletisimcileri.com" başvuru sistemine yükleyebilecek.

Medya sektörünün önemli isimlerinden oluşan seçici kurullar yarışmada ödül alan eserleri belirleyecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek TRT Geleceğin İletişimcileri Haftası'nda maraton, etkinlikler ve ödül töreniyle son bulacak.

Katılımcıların eğitim ve kariyer hayatlarına katkı sağlayacak deneyimler sunmayı, gençlerin hazırladıkları kaliteli içeriklerle görünür olmalarına, iletişim ağı oluşturmalarına destek olmayı ve iletişim sektörünün çok merkezli ve hakkaniyetli gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan yarışma kapsamında düzenlenecek etkinlikler sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Toplam 36 ödülün verileceği yarışmadaki kategorilere ilişkin detaylı bilgi ve katılım şartlarına "www.trtgeleceginiletisimcileri.com" adresinden ulaşılabilecek.