Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Aralarında televizyonda ilk kez yayınlanacak yapımların da yer aldığı, ekim ayı boyunca her gün saat 21.30'da orijinal dilinde yayınlanacak filmler şöyle:

1 Ekim Pazar: Son Kelime

2 Ekim Pazartesi: Öldüren Şüphe

3 Ekim Salı: Kursk

4 Ekim Çarşamba: Kar Beyaz

5 Ekim Perşembe: Mezuniyet

6 Ekim Cuma: Her Şeye Rağmen

7 Ekim Cumartesi: Gelecek Günler

8 Ekim Pazar: Louis Wain'in Renkli Dünyası

9 Ekim Pazartesi: Gel ve Gör

10 Ekim Salı: Ayrı Dünyalar

11 Ekim Çarşamba: Koridor

12 Ekim Perşembe: Kahraman

13 Ekim Cuma: Saygın Vatandaş

14 Ekim Cumartesi: Fırtınalı Hayatlar

15 Ekim Pazar: Amerikan Menekşesi

16 Ekim Pazartesi: Yankesici

17 Ekim Salı: İncir Ağaçlarının Altında

18 Ekim Çarşamba: Kumbara

19 Ekim Perşembe: Müze

20 Ekim Cuma: Asteroit

21 Ekim Cumartesi: 400 Darbe

22 Ekim Pazar: Rüzgarın Oğlu

23 Ekim Pazartesi: A Pál utcai fiúk

24 Ekim Salı: Morrie ile Her Salı

25 Ekim Çarşamba: Aşık

26 Ekim Perşembe: Camdan Kale

27 Ekim Cuma: Yangın Gecesi

28 Ekim Cumartesi: Bunuel Kaplumbağaların Labirentinde

29 Ekim Pazar: Özel Bir Hediye

30 Ekim Pazartesi: Kurban

31 Ekim Salı: Unutulmuş Dizeler

AA