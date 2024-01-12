İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, ilk tanıtımı yapılan dizi, Osmanlı tarihinin önemli hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ele alacak.

Dizinin yurt dışı çekimleri İran'da Nour Cinema City Platosu'nda yapıldı. Hollywood tasarımcıları tarafından inşa edilen ve İranlı yönetmen Mejid Mejidi'nin Hz. Muhammed'in hayatını beyaz perdeye aktardığı plato, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi için özel olarak yeniden tasarlandı.

Projede Fatih Sultan Mehmed'in yaşamına paralel giden bir hikaye ile İslam dünyasının önemli isimlerinden Eyüp el Ensari'nin de hayatının önemli aşamaları işlenecek. Eyüp el Ensari karakteri için dünyaca ünlü yıldız Ghassan Mesud kamera karşısına geçti.

"Cennetin Krallığı" ve "Karayip Korsanları" gibi başarılı yapımlarda yer alan Ghassan Mesud'a, İran ve ABD'den getirilen özel bir makyaj ekibi eşlik etti.

Yapımcılığını Eyüp Gökhan Özekin'in, yönetmenliğini Şafak Bal'ın üstlendiği dizinin Türkiye çekimleri de başladı.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Savaş Özdemir, Esila Umut, Ali Nuri Türkoğlu gibi ünlü isimlerin bulunduğu "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.