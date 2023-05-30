HABER: DİNÇER KARACALAR

İzleyiciyi her hafta TRT 1 ekranlarının başına kilitleyecek olan dizi dayanışma ve bağlılıkla dolu geniş bir ailenin hikayesini temel alarak, aile kurumunun önemini vurgulayacak.

Yapımcılığını Fabrika Yapım’ın, yönetmenliğini Sadullah Celen’in, senaryosunu ise Baykut Badem’in kaleme aldığı “Benim Güzel Ailem” dizisinin oyuncu kadrosunda; Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Ebrar Karabakan, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Tolga Ortancıl, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu yer alıyor.

Türk sinemasının unutulmaz Yeşilçam aile filmlerinin sıcaklığını ve samimiyetini günümüzle harmanlayan “Benim Güzel Ailem” izleyicilere hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşatacak.

“Benim Güzel Ailem” aynı zamanda, üç farklı kuşağı bir araya getirerek geçmişin değerlerini ve yeninin değişen taleplerini bir araya getiriyor. Bu yönüyle de günümüz Türk aile yapısına ışık tutuyor.

İzleyici bu diziyle birlikte İstanbul'un tarihi semtlerinden birindeki müstakil evlerinde yaşayan Akyol Ailesi’nin yaşamına tanık olacak. Evin anne babası Canan ve Rasim ile çocuklarının etrafında gelişen hikayeleri takip edeceğimiz Benim Güzel Ailem izleyiciyi hem güldürecek hem de aile sıcaklığını yansıtacak konularla adeta sarıp sarmalayacak.

“Benin Güzel Ailem” Teaser Linki: https://youtu.be/WtUczIGMgTY