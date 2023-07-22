İSTANBUL AA- Berlin Film Festivali Avrupa Film Marketi Direktörü Dennis Ruh, etkinlikte uluslararası film marketlerinin görevlerinden bahsederek, değerlendirmelerde bulundu.

Ruh, film marketlerinin çeşitli olduğunu belirterek, "Uluslararası, bölgesel, özelleştirilmiş, ortak proje piyasalarımız bulunmaktadır. Üç büyük uluslararası film piyasası, Avrupa Film Marketi ( Berlin) , Marche Du Film (Cannes) ve Amerikan Film Marketi'dir (Santa Monica). Bölgesel marketler ise Asya piyasası, Hong Kong filmmart ve Ventana. Özelleştirilmiş marketler ise örnek olarak belgesel, animasyon odaklı olabilir. Kısa film marketleri de vardır. Bu marketler fuar alanıdır. Özel gösterimler olabilir." dedi.

Ortak film marketlerinin ayrı bir kategoride tutmak gerektiğinden bahseden Ruh, "Örnek vermek istersek Berlinale ve Cinelink. Genelde festivale bağlıdır. TRT 12 Punto ise bir festivale bağlı değil ve bu anlamda tek örnek." ifadelerini kullandı.

Ruh, film marketlerinin amacına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Katılımcılar için bir altyapı sunar. Avrupa film piyasasında uzman katılımcılar sunar, uluslararası toplantı rolü görevi üstlenirler. Tartışma ve bilgi aktarımı platformlarıdır. Başka bir boyuta değinmek istersek marketlerin festivallere bağlantılı olması önemlidir. Festival marketleri, marketler festivali etkiler."