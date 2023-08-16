YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Eda - Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Jale, Sibel Alaş’tan oluşan “Şimdi 90’lar” geçtiğimiz akşam Çanakkale Troia Antik Kent Festivali’nin 60. yıl kutlamasında müzikseverlerle buluştular.



Çanakkale Geçilmez



“Sevdik Sevdalandık”, “Adam”, “Oyalama Beni”, “Hicran”, “Üzgünüm, “Kara Sevda” gibi 90’ların en güzel şarkılarını 10 bin kişilik Çanakkale korosu eşliğinde söyleyen sanatçılar; “Çanakkale Türkiye’nin kalesi ve gerçekten geçilmez. Bu kahraman şehirde sizlerle şarkılar söylüyoruz, ne mutlu bize” dediler. Gecenin sonunda sahneye çıkan Başkan Vekili Mesut Dinç, sanatçıları tek tek kutlayarak Truva Atı heykelciği hediye etti.