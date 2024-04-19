Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) işbirliğinde düzenlenecek kupalar öncesi yürütülen hazırlık çalışması tamamlandı.

Organizasyonda, 29 ülkeden 140'ı yabancı 380 sporcunun yarışacağı parkurlar da belirlendi.

Buna göre sporcular ilk olarak sahildeki Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre kulaç atacak.

Denizden çıkan katılımcılar, değişim istasyonundan aldıkları bisikletleriyle Arkeoloji Müzesi ve Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre pedal çevirecek.

Zorlu parkurun devamında sporcular, 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koşacak.

Dünya Paratriatlon Kupası'nda mücadele eden yarışmacılar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için puan toplayacak.

Organizasyon kapsamında triatlon ulusal yarışları da gerçekleştirilecek.

"Sporcular Akdeniz'in mavisi, palmiyelerin gölgesi altında yarışacak"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 20-21 Nisan'da yapılacak organizasyonda, dünyanın en iyi paratriatletleri ve gelecek vaat eden genç sporcularının ter dökeceğini söyledi.

İlçede triatlonu geliştirecek önemli turnuvalar düzenlediklerini belirten Özyiğit, "Burada triatlon ve paratriatlon sporunun adı anılmazken şu anda altyapıdan itibaren kendini geliştirmek isteyen gençlerimiz var." dedi.

Özyiğit, sporu her zaman desteklediklerini, ilçenin bu anlamda geldiği noktadan mutlu olduklarını anlattı.

Atletlerin, kentin güzelliklerini de tanıyacağını vurgulayan Özyiğit, şunları kaydetti:

"Sporcular Akdeniz'in mavisi, palmiyelerin gölgesi altında güzel Mersin'imizde yarışacak. Çok güzel bir coğrafya. Hafta sonu yapılacak yarışlara dünyanın birçok ülkesinden sporcu gelecek. Bu organizasyon, kentimize kazanımlar sağlıyor. Kentimiz de bunu hak ediyor. Hafta sonuna hazırız. Triatlon kentimizde gelişecek, daha ileri gidecek. Avrupa hatta dünya şampiyonları çıkaracağız. Hedefimiz bunlar."