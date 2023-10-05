Haftanın açılış gününde Corendon Alanyaspor, Alanya Oba Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü, Yukatel Adana Demirspor ise Yeni Adana Stadı'nda Trabzonspor'u saat 20.00'de konuk edecek.
Süper Lig'de 8. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Alanya Oba)
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
7 Ekim Cumartesi:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor (Stadı belli değil)
16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor (Eryaman)
19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)
8 Ekim Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)
16.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Tüpraş)
19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
AA