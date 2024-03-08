Şirketten yapılana açıklamaya göre, Trendyol, 70'lerin "Oh Olsun" isimli klasik şarkısının uyarlamasını Trendyol Süper Lig için uyarladı.

"Gol Olsun" isimli marş ile taraftarın futbola duyduğu ortak sevgi ve ilgiyi yansıtmak amaçlanıyor.

Söz ve müziği Oktay Yurdatapan'a ait olan ve Füsun Önal’ın seslendirdiği 1973 çıkışlı "Oh Olsun" isimli klasik hiti Trendyol Süper Lig'de "Gol Olsun" sözleriyle yeniden yorumlanan marş, hangi takıma gönül vermiş olursa olsun tüm taraftarlara hitap ediyor.

Trendyol, stadyumlarda heyecanı artıracak bu özel marş ile spora ve sporcuya desteğini bir kez daha taraftarlarla paylaşıyor.