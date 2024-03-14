Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 30. haftadaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Türk araştırmacılar, stresin beyindeki "zaman algısı"nı bozduğunu tespit etti Türk araştırmacılar, stresin beyindeki "zaman algısı"nı bozduğunu tespit etti

Yarın:

20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor: Oğuzhan Çakır

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: Bahattin Şimşek

16 Mart Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor: Emre Kargın

16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor: Burak Pakkan

20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor: Burak Şeker

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Kaynak: AA