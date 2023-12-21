Fenerbahçe, deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3 mağlup ederek puanını 43'e yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0'la geçen Galatasaray da 43 puanla haftayı 2. sırada noktaladı.

İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma ise yarıda kaldı. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti.



Sonuçlar



RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor: 3-1

Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: 2-2

Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe: 3-4

Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa: 0-0

Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0

Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Pendikspor: 5-1

MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: 0-0

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 3-1





18. hafta

23 Aralık Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

24 Aralık Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor (Yeni Adana)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

25 Aralık Pazartesi:

17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü (Pendik)

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)