Haftanın açılış müsabakasında Yukatel Adana Demirspor yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Haftanın öne çıkan karşılaşmasında ise 27 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleye Ülker Stadı ev sahipliği yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:
Yarın:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
28 Nisan Pazar:
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)
16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
29 Nisan Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)