Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 29. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
9 Mart Cumartesi:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor: Mert Güzenge
10 Mart Pazar:
13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa: Çağdaş Altay
16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor: Kadir Sağlam
11 Mart Pazartesi:
20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş: Arda KardeşlerKaynak: AA