Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Yarın:

16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Alanya Oba)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

28 Ocak Pazar:

13.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

29 Ocak Pazartesi:

17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

Yarın:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Mümin Özkasap)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Göztepe (Çorum Şehir)

19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

28 Ocak Pazar:

13.30 Bodrum FK-Gençlerbirliği (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor-Sakaryaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Altay-Kocaelispor (Alsancak Mustafa Denizli)

29 Ocak Pazartesi:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor (11 Nisan)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 Altınordu-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Nazilli Belediyespor-Ankara Demirspor (Nazilli)

14.00 Ankaraspor-Bursaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928 (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Adıyaman FK (Mersin)

14.00 Vefa Group Vanspor-Serik Belediyespor (Van Atatürk)

14.00 Diyarbekirspor-Kırşehir Futbol SK (Diyarbakır)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-Kırklarelispor (Zafer)

14.00 Esenler Erokspor-Zonguldak Kömürspor (Esenler Erokspor)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 İskenderunspor-Uşakspor (Kırıkhan İlçe)

14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Belediye Derincespor (Dağılgan)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Amed Sportif Faaliyetler (Düzce Şehir)

14.00 Sarıyer-Karaman FK (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Denizlispor-Isparta 32 Spor (Denizli Atatürk)

14.00 Menemen FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Menemen İlçe)

14.00 Somaspor-Etimesgut Belediyespor (Soma Atatürk)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Anagold 24Erzincanspor (Iğdır Şehir)

14.00 GMG Kastamonuspor-Fethiyespor (Gazi)

TFF 3. Lig

1. Grup:

28 Ocak Pazar:

14.00 Malatya Arguvan SK-Küçükçekmece Sinop SK (Arguvan İlçe)

14.00 Kırıkkalegücü Futbol SK-Kepezspor (Başpınar)

14.00 Aliağa Futbol-Edirnespor (Aliağa Atatürk)

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-İnegöl Kafkas SK (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Karabük İdmanyurdu (Bergama 14 Eylül)

14.00 Mardin 1969 Spor-Talasgücü Belediyespor (Mardin 21 Kasım)

14.00 Tarsus İdmanyurdu-52 Orduspor FK (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

2. Grup:

28 Ocak Pazar:

14.00 Hacettepe 1945 SK-Efeler 09 Spor FK (Aktepe)

14.00 TPAO Batman Petrolspor-Ergene Velimeşespor (Batman)

14.00 Turgutluspor-Silifke Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Pazarspor-3Gen Holding Elazığspor (Pazar İlçe)

14.00 Amasyaspor FK-Karşıyaka (12 Haziran)

14.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Eynesil İlçe)

14.00 Sapanca Gençlikspor-Kelkit Hürriyet SK (Sapanca Atatürk)

3. Grup:

28 Ocak Pazar:

14.00 Fatsa Belediyespor-Osmaniyespor FK (Fatsa İlçe)

14.00 Onvo Ağrı 1970 SK-Akhisarspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Kuşadasıspor-Belediye Kütahyaspor (Kuşadası Özer Türk)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Silivrispor (Darıca İlçe)

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Erbaa İlçe)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Bayburt Özel İdare (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Karaköprü Belediyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

4. Grup:

Yarın:

14.00 Orduspor 1967-Güneş Holding Çankaya SK (Yeni Ordu)

28 Ocak Pazar:

14.00 İdaş Çatalcaspor-Balıkesirspor (Çatalca İzzettin)

14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Sultanbeyli Belediyespor (Kurtalan İlçe)

14.00 Armoni Alanya Kestelspor-Sebat Gençlikspor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Muş 1984 Muşspor-Bitexen Adana 1954 (Muş Şehir)

14.00 23 Elazığ FK-Tokat Belediye Plevnespor (Elazığ Doğukent)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Bergama Sportif Faaliyetler (Nevşehir Gazi)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

28 Ocak Pazar:

12.00 Fatih Vatanspor-Beşiktaş JK United Payment (Fatih Mimar Sinan)

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Ataşehir Belediyespor (Zeytinköy 2 Nolu Saha)

12.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Hakkarigücü (Mehmet Hayri Özkeçeci)

13.15 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Şehit Vefa Karakurdu)

14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler (Vefa)

14.00 ALG Spor-Trabzonspor (Batur)

15.00 Beylerbeyi SK-Galatasaray (Beylerbeyi 75. Yıl)

29 Ocak Pazartesi:

17.30 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Osmanlı)