Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:
Yarın:
17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay
20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
6 Ocak Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın
16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman
19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Burak Şeker
19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Kargın
7 Ocak Pazar:
13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor: Alper Akarsu
16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Ali ŞansalanKaynak: AA