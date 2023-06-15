İSTANBUL AA- Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, GLOBART iş birliğinde "Sanat İyileştirir" projeleri kapsamında hazırlanan illüstrasyon seçkisi satışa sunulacak.
Elde edilen gelirin tamamı Türk Eğitim Vakfı bünyesindeki depremzede öğrencilerin eğitimlerine katkı sunmak amacıyla oluşturulan Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu'na aktarılacak.
Aksel Ceylan, Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, Çağrı Odabaşı, Merve Erbilgiç, Begüm Köse, Erdoğan Karayel, Can Arkun ve Uğur Altın'ın da aralarında bulunduğu, alanında başarılı illüstrasyon sanatçıları yer aldığı projede 800 eser satışta olacak.