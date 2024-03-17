Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Altay'ı 2-0 yendi.
Haftaya en yakın takipçisi Göztepe'nin 6 puan önünde giren ve 27. haftada Teksüt Bandırmaspor'u deplasmanda 3-2 yenen lider Eyüpspor, en yakın takipçisi Göztepe'nin Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalmasıyla puan farkını 8'e çıkardı.
Sonuçlar
1. Lig'de 27. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Gençlerbirliği-Kocaelispor: 2-0
Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor: 2-3
Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK: 4-3
Göztepe-Ankara Keçiörengücü: 0-0
Bodrum FK-Boluspor: 1-1
Erzurumspor FK-Tuzlaspor: 1-0
Ümraniyespor-Adanaspor: 2-0
Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 0-6
Sakaryaspor-Altay: 2-0
28. haftanın programı
Trendyol 1. Lig'de 28. hafta programı şöyle:
2 Nisan Salı:
14.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Sakaryaspor (11 Nisan)
14.00 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çoruk FK (Aktepe)
17.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)
20.30 Manisa FK-Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)
3 Nisan Çarşamba:
14.00 Tuzlaspor-Ümraniyespor (Stadı henüz açıklanmadı)
17.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)
20.30 Altay-Teksüt Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
20.30 Kocaelispor-Göztepe (Yıldız Entegre Kocaeli)
4 Nisan Perşembe:
20.30 Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)Kaynak: AA