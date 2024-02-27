Haftanın kapanış müsabakasında Astor Enerji Şanlıurfaspor ile Tuzlaspor 0-0 berabere kaldı.

Konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-2 mağlup eden Eyüpspor, puanını 58 yaptı ve en yakın rakibi Göztepe'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Ligin 24. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Altay-Bitexen Giresunspor: 1-0

Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor: 4-1

Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK: 2-1

Adanaspor-Göztepe: 0-3

Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: 2-2

Boluspor-Erzurumspor FK: 1-0

Manisa FK-Gençlerbirliği: 1-1

Eyüpspor-Sakaryaspor: 3-2

Astor Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor: 0-0

NOT: Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor'un 3'er puanı silindi.

25. hafta

Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın programı şöyle:

1 Mart Cuma:

20.00 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

2 Mart Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)

13.30 Bodrum FK-Eyüpspor (Bodrum İlçe)

16.00 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

3 Mart Pazar:

13.30 Bitexen Giresunspor-Adanaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Göztepe-Boluspor (Gürsel Aksel)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)

4 Mart Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Stat henüz açıklanmadı)