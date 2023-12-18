Adanaspor-Altay karşılaşması, Yeni Adana Stadı'nın zemin bakım çalışması nedeniyle Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Pendik)

17.00 Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Kocaelispor-Bodrum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

20 Aralık Çarşamba:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)

14.00 Erzurumspor FK-Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

17.00 Adanaspor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)

21 Aralık Perşembe:

14.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

17.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (11 Nisan)