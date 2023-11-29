İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Aralık Cuma:

20.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK: Alper Akarsu

20.00 Kocaelispor-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: Fatih Tokail

TFF: Süper Kupa'nın yurt dışında oynanması yetkisi Türkiye Futbol Federasyonuna aittir TFF: Süper Kupa'nın yurt dışında oynanması yetkisi Türkiye Futbol Federasyonuna aittir

13.30 Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor: Burak Olcar

16.00 Boluspor-Eyüpspor: Emre Kargın

19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK: Oğuzhan Aksu

3 Aralık Pazar:

13.30 Manisa FK-Altay: Gürcan Hasova

16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: İlker Yasin Avcı

19.00 Göztepe-Bitexen Giresunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Kaynak: AA