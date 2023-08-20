ADANA

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Adanaspor ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adanasporlu Ayuk (11) ile Şanlıurfasporlu Barış Gök (93) mücadele etti.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Kadir Akıllı

Takımların ilk 11'i şu şekilde:

Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Mehmet Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Ferhat Katipoğlu, Kubilay Aktaş, Hakkı Türker (Dk.70 Mutlu Aksu Doğan), Serhat Kot (Dk. 53 Devran Şenyurt), Ayuk, Tetteh (Dk.61 Champness), Metehan Altunbaş (Dk.70 İbrahim Aksu)

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Semih Karadeniz (Dk. 46 Seyit Gazanfer), Mehmet Yiğit, Ndiaye, Barış Gök, Cumali Bişi (Dk.83 Donsah), Toure (Dk.58 Barış Ekincier), Abdullah Aydın (Dk.58 Adem Eren Kabak), Thill, Mert Çapar, Ardaiz (Dk. 89 Muhammet Arslantaş)

Goller: Dk. 31 Barış Gök (kendi kalesine) (Adanaspor), Dk. 65 Barış Ekincier, Dk.90+7 Thill (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Metehan Altunbaş (Adanaspor), Dk. 17 Semih Karadeniz (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)