Ankara

"2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2023 üretim yılında kuru şartlarda üretimi yapılan yağlık ayçiçeğinde, iklimsel faktörlere bağlı olarak verim kaybı yaşanan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ sınırları içindeki Meriç ve Kuzey Marmara tarım havzalarında yağlık ayçiçeği desteği kilogram başına 150 kuruş olarak ödenecek. Resmi Gazete'nin 15 Eylül tarihli sayısında yayımlanan kararda tutar 100 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece üreticiler, ton başına 500 lira daha fark ödemesi alacak.

Ayrıca, yağlık ayçiçeği için yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edildiği havzalar da "sertifikalı tohum kullanım desteği" kapsamına alındı.

Karar, 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

Kararın hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.