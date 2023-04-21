Kırklareli

Sonbaharda ekimi yapılan kanola kasım ve aralık aylarında yapraklandı, baharla birlikte tomurcuklar çiçek açtı. Yaklaşık 1 ay çiçekli haliyle görsel bir güzellik de sunan kanola, haziranda hasat edilmeye başlanacak.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Türkiye'nin sıvı ve bitkisel yağ ihtiyacını karşılamak için Tarım ve Orman Bakanlığının yağlı tohumlu bitkilere destekler verdiğini söyledi.

Kırklareli'nde kanola ekiminde büyük bir artış yaşandığını belirten Aksoy, bitkinin kök yapısının sağlam, yağ oranının yüksek ve bakımının kolay olmasının kanolaya olan ilgiyi artırdığını ifade etti.

Kırklareli'nde 49 bin dekar alanda kanola üretimi yapıldığını anlatan Aksoy, "Kanola üretiminde Türkiye dördüncüsüyüz. Kırklareli bereketli topraklara ve bereketli bir iklim rejimine sahip. Devletimizin de verdiği desteklerle özellikle son yıllarda üreticimize verdiğimiz gübre, mazot ve tohum desteği ile inşallah ülkemizde ve ilimizdeki üretim de katlanarak artmaya devam edecektir." dedi.

Trakya çiftçisinin kanola tarımını çok iyi öğrendiğini anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Kanola, ayçiçeğine alternatif ürün olarak düşünülmüş ilk başta ama hata yapılmış. Hiçbir ürün bir ürüne alternatif değil. Kanola üretim alanlarımız yıllara göre değişmekle beraber çiftçimizin durumu ve olayı kavraması, tecrübe edinmesiyle peyderpey artmıştır. İki yıl önce bizim üretimimiz yaklaşık 40 bin dekardı şimdi 49 bin dekar alana çıktı.

Biz kırsalda kıraçta olan yani eğimli arazilerimizde kanola ekimini teşvik ediyoruz, bu da ücretimizi artırıyor. Eğimli olan ekilmeyen, ekilmeye müsait olmayan, çiftçimizin daha çok ovayı tercih etmesinden dolayı boş kalan arazilere de ekstra destekler vererek kanola ektirmeye çalışıyoruz."

Edirne'de son yağışlar iyi geldi

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da Edirne'de bu yıl yaklaşık 49 bin dekar alanda kanola ekiminin yapıldığını belirtti.

Kanola bitkisinde ilk çıkan tomurcukların çiçeklenmeye başlamasıyla birinci çiçek dönemine girdiğini ifade eden Bayazıt, "Son yağışlar ve kışın ılıman geçmesi nedeniyle bitkinin büyüme ve gelişmesinde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. İklim koşullarının bitkinin istediği koşullarda seyretmesi durumunda tahmini olarak dekardan yaklaşık 340 kilogram verim beklenmektedir. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon dilerim."

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da bu yıl kanola ekili alanın 55 bin dekar olduğunu söyledi.

Çiftçinin geçen sene olduğu gibi en güzel şekilde hazırlanarak kanola ekimini gerçekleştirdiğini aktaran Saygı, "Çiftçiler ekimini gerçekleştirdi ancak geçen seneye göre kuraklığı daha fazla hissettik. Çiftçilerimiz, yeterli yağışın olmamasından dolayı ekili alanlarını bozarak yerini ayçiçeğine bırakmak zorunda kaldı. Bunun da en önemli nedeni yağışların olmaması veya geç düşmesidir." diye konuştu.

Kanola eken çiftçilerle görüştüklerini ve ekili alanlarda gözlem yaptıklarını belirten Saygı, kanolaların gelişiminin son derece güzel olduğunu ve beklentileri karşıladığını kaydetti.

AA