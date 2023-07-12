Kırklareli

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaklaşık 5 milyon dönüm alanda ekili buğdayın biçerdöverlerle hasat edilmesinin ardından tarlada kalan saplar, balya makinesiyle dikdörtgen şeklinde bağlanıyor.

Yaklaşık 30 kilogramlık balyalar mevsimlik işçiler tarafından tarlalardan ahırlara götürülmek üzere traktör römorklarına yükleniyor.

Beş kişiden oluşan ekipten biri traktörü ağır ağır tarlada ilerletirken römorkun peşinden giden 2 işçi de saman balyalarını yüklüyor. Römorktaki işçiler de atılan balyaları düzenliyor.

Römork üzerinde saman balyalarının yükselmeye başlaması, sıcak hava, susuzluk ve toz nedeniyle yükleri biraz daha artan işçiler mesailerini tüm zorluklara rağmen sürdürüyor.

Zaman zaman saman balyalarına oturarak su içen işçiler kısa molalarla mesai yapıyor.

Günde ortalama bin balya taşıyabilen işçiler, bir saman balyasından 10 lira gelir elde ediyor.

"Hava çok sıcak oluyor, toz, toprak demeden çalışıyoruz"

İşçilerden Berkay Men, sıcak havanın kendilerini çok zorladığını söyledi.

Balyaların ağır olduğunu ifade eden Men, yaklaşık 3 metre yüksekliğe atmanın güç olduğunu kaydetti.

Men, "40-50 balya atıyoruz bir süre sonra kollarımız duruyor. kolay bir iş değil, 30 kilogram net geliyor bir balya. Hava sıcaklığı da var. Bir zaman sonra suyumuz bitiyor, su bulamıyoruz boğazımı kuruyor, yeri geldi göllerden su içtiğimiz oldu." diye konuştu.

Mesailerine sabahın erken saatlerinde başladıklarını anlatan Men, zaman zaman gece yarısına kadar çalıştıklarını belirtti.

Mesailerinin daha bir ay devam edeceğini söyleyen Men, "Çalışmadan olmaz. Oturduğumuz yerde para kazanamayız, mecbur çalışmamız lazım. Çoluk çocuğumuza bir parça ekmek götürebilmek için çalışıyoruz bu dünyada." dedi.

İşçilerden Melih Ceylan ise, "Hava sıcaklığı bazen 30 dereceyi buluyor. Hava çok sıcak oluyor, toz, toprak demeden çalışıyoruz." diye konuştu.

AA